Assicurazione Quad: Cos’è E Come Funziona

Cos’è la polizza assicurativa per quad?

L'assicurazione ATV è una polizza assicurativa che copre i danni causati dal proprio veicolo. Chiunque possieda e utilizzi regolarmente un ATV può stipulare una polizza assicurativa per questo tipo di mezzo.

Si tratta di una polizza speciale per i veicoli a quattro ruote, come i quad, che fornisce protezione contro qualsiasi tipo di danno a terzi causato dall'ATV in seguito a incidenti o altri eventi.

Oltre a questa garanzia di responsabilità civile, che tra l'altro è obbligatoria per la legge italiana, esistono anche una serie di garanzie aggiuntive per quad.

Garanzie aggiuntive

In genere, l'assicurazione quad comprende solo la copertura RCA. La scelta della copertura assicurativa dipende dalle proprie esigenze personali e dal tipo di utilizzo del proprio mezzo di trasporto. Ad esempio, se il veicolo viene utilizzato frequentemente, la responsabilità civile potrebbe non essere sufficiente.

Pertanto, in alcuni casi, possono essere aggiunte coperture supplementari, come la copertura per furto del quad e incendio o la garanzia per gli infortuni del conducente e così via.

I benefici dell’assicurazione quad

Non c'è niente di più frustrante di un guasto al veicolo quando si sta cercando di godersi una giornata fuori casa. Con l'assicurazione ATV, è possibile avere la tranquillità di sapere che se qualcosa va storto, si è coperti.

Con l'assicurazione per quad, è possibile continuare a godersi le vacanze in moto senza preoccuparsi dei costi dei danni.

Assicurazione quad: durata del contratto

L'assicurazione per quad è una polizza assicurativa molto simile alla copertura assicurativa per qualsiasi altro tipo di veicolo. La durata del contratto è solitamente di 1 anno, al termine del quale la polizza può essere rinnovata.

Se un cliente della compagnia assicurativa desidera personalizzare la propria polizza e prolungare o ridurre la durata del contratto, la compagnia di solito soddisfa le esigenze dell'assicurato e gli offre opzioni vantaggiose.

Conclusione

In conclusione, l'assicurazione quad è una polizza assicurativa che copre i danni causati a terzi da un veicolo a quattro ruote. Questo tipo di assicurazione è obbligatoria in molti paesi e può essere acquistata presso la maggior parte delle compagnie assicurative.