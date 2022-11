Siracusa, Pro Arenella raccoglie giocattoli per i bisognosi

L’associazione pro Arenella con la collaborazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Siracusa anche quest’anno realizza la raccolta di giocattoli per famiglie bisognose.

I giocattoli potranno essere sia nuovi che usati. La raccolta sarà effettuata presso la Farmacia del Mare di Valeria Rizza dal 28/11/22 al 15/12/22 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30, sabato dalle 9.00 alle 13.00. Rif dott.essa Valeria Rizza

Lo scopo dell'attività è quello di agevolare i genitori in difficoltà economica e allo stesso tempo, far sorridere i bambini.

Doniamo e rendiamo meno difficile il Natale.