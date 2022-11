Acate, Giornata contro la violenza sulle donne: panchina rossa in piazza Libertà

Una “panchina rossa” in piazza Libertà a testimonianza dell’attenzione e dell’impegno attivo contro ogni forma di violenza fisica e psicologica. L’ha posta la Giunta comunale di Acate in Piazza Libertà “per sensibilizzare le giovani generazioni e prevenire le cause strutturali del fenomeno - ha spiegato in un comunicato il sindaco Giovanni Di Natale -. La cultura del rispetto attraverso l’educazione all’eguaglianza, la garanzia di pene certe, sono azioni indispensabili per scardinare questa piaga sociale”. La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è stata celebrata nelle scuole cittadine con interessanti momenti di riflessione-