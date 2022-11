Catania, professioni X equità: protocollo per promuovere le pari opportunità

Firmato questa mattina a Catania il protocollo d’intesa che riunisce Architetti, Avvocati, Commercialisti, Geometri, Medici e Notai di Catania. Garantire a tutti – senza alcuna distinzione di genere - la partecipazione economica, politica, culturale, professionale e sociale. In ottica inclusiva e in chiave integrativa. Un obiettivo comune quello di Architetti PPC, Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili, Geometri, Medici e Odontoiatri, Notai di Catania, che questa mattina (Giornata internazionale contro la violenza sulle donne) nella sede dei notai etnei, hanno firmato il protocollo d’intesa “ProfessioniXEquità”.

Il progetto è propedeutico per la costituzione di un Comitato per le Pari opportunità inter-ordinistico, con il compito di gestire le attività, il loro tipo di finanziamento ed eventuali ulteriori adesioni. Al protocollo, infatti, potranno unirsi anche altre organizzazioni, realtà ordinistiche ed Enti. Nella sua fase embrionale, il Comitato sarà composto dai presidenti di categoria e dai loro delegati alle Pari Opportunità.