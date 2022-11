Siracusa, consuntivo dell'attività della Capitaneria di porto

Anche quest’anno e a conclusione della stagione balneare, il Comandante della Capitaneria di Porto di Siracusa, Capitano di Vascello Sergio Lo Presti (nella foto), ha organizzato un incontro - presso la sede dell’Autorità marittima - con i rappresentanti dei Comuni rivieraschi, delle imprese del settore turistico ricreativo e balneare ed i rappresentanti delle forze di polizia con le quali la Guardia Costiera aretusea opera, come di consueto, in sinergia ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza marittima e della tutela dell’ambiente e del demanio marittimo.

Il focus dell’incontro verteva sull’analisi condivisa delle criticità emerse nel corso della stagione balneare, con l’intento di cogliere i possibili correttivi finalizzati a migliorare, nel complesso, il servizio offerto all’utenza. In particolare sono state trattate le seguenti tematiche: per le aree di competenza delle Amministrazioni Comunali, i tratti di costa soggetti ai fenomeni erosivi (ribadendo la rilevanza delle informazioni inerenti ai pericoli di frane e smottamenti), la necessità di installare - specie per i solarium - le postazioni del servizio di salvataggio e la prevista cartellonistica monitoria ai fini della salvaguardia della vita umana in mare. Per le aree ove insistono gli stabilimenti balneari, i rappresentanti dei gestori sono stati invitati a mantenere alto il livello di attenzione sul corretto assetto delle postazioni di salvataggio, rispettando il previsto numero di assistenti bagnanti.

Un cenno è stato, altresì, compiuto sull’opportunità di sensibilizzare ulteriormente le Società che noleggiano i piccoli natanti, affinché i rispettivi clienti/utenti siano adeguatamente informati sulle norme che disciplinano il transito “sicuro ed ordinato” all’interno dell’Area Marina Protetta del Plemmirio.