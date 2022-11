Equitazione, 3 amazzoni conquistano l'oro: due sono di Floridia, l'altra di Canicattini

Gli allenamenti ed i sacrifici come sempre pagano. Così è stato per tre amazzoni siracusane, due di Floridia ed una di Canicattini Bagni. Andreina Fornaro, Ginevra Meli, entrambe atlete di Floridia e Paola Tinè di Canicattini Bagni, sono salite sul gradino più alto del podio in occasione dei campionati regionali di equitazione (Sei Italia) nelle rispettive categorie.

Le gare che si sono disputate allo stadio olimpico di Roma, hanno visto Andreina Fornaro piazzarsi al primo posto nella categoria 100. Medaglia d'oro pure per l'amazzone Gineva Meli, cat. 80, mentre nella categoria 90 si è affermata la canicattinese Paola Tinè. Le tre atlete siracusane oltre all'oro hanno ricevuto la Certificazione di eccellenza. Le tre amazzoni hanno ottenuto questo brillante risultato grazie aai sacrifici delle famiglie ed anche del Centro ippico Don Santino a Monasteri di Sotto (Siracusa).