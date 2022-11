Regione, via libera al ddl sulle variazioni al bilancio: 22 milioni a Comuni e Province

Ammontano ad un totale di 370 milioni le risorse del disegno di legge sulle variazioni di bilancio approvato dalla giunta regionale guidata dal presidente Renato Schifani. Di questi, un sostanzioso capitolo, 249 milioni, servira' per la copertura delle spese sanitarie e sono fondi che provengono dall'accantonamento di alcune rate del mutuo contratto con lo Stato nel 2007. Altri 22 milioni sono destinati ai Comuni e alle ex Province per far fronte all'emergenza del caro bollette, grazie a una ricognizione di risorse effettuata dall'assessore all'Economia, Marco Falcone. Le altre risorse riguardano i debiti fuori bilancio e una serie di contenziosi della Regione. Discorso a parte va fatto, invece, per "un tesoretto" di 400 milioni destinati a imprese e famiglie: un pacchetto di aiuti, provenienti da fondi Fsc (Fondi sviluppo e coesione) sul quale sta lavorando il presidente della Regione, per far fronte al caro energia.