I Carabinieri della Stazione di Noto hanno arrestato una 54enne del posto, in ottemperanza ad un’ordinanza per l’esecuzione pena emessa dalla Procura della Repubblica - Ufficio Esecuzioni Penali di Torino.

La donna, che dovrà scontare 1 anno e 2 mesi di reclusione, per furti commessi nel 2015, è stata condotta presso il domicilio in regime di detenzione domiciliare.