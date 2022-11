Due milioni dalla Regione per il restauro del Duomo di Cefalù

Sono pronti a partire gli interventi di restauro al Duomo di Cefalù dopo il finanziamento con due milioni di euro da parte della Regione Siciliana. Lunedì, alle 10,30, saranno consegnati i lavori alla presenza del vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, deld irigente generale del dipartimento dei Beni culturali, Franco Fazio, della soprintendente dei Beni culturali di Palermo, Selima Giuliano e del sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello. Ad aggiudicarsi i due appalti da un milione di euro ciascuno, a valere sui fondi Po Fesr 2014/20, sono state le ditte Emmeccisrl di Ganci (Pa) per il restauro sull'apparato murario esterno, e Piacenti spa di Prato, per il recupero delle decorazioni interne. I progetti sono curati dalla Soprintendenza per i beni culturali di Palermo. Le imprese, che saranno presenti lunedì assieme ai direttori dei lavori e rup - architetti Silvana Lo Giudice, Filippo Davì e Valentina Sabella - avranno 365 giorni di tempo per ultimare le opere.«Un intervento molto importante e capillare - sottolinea l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana, Elvira Amata - grazie al quale potremo restituire alDuomo di Cefalù l'originario splendore. Patrimonio culturale dibellezza e richiamo internazionale, il Duomo, con il riconoscimento Unesco all'interno dell'itinerariovarabo-normanno, rappresenta un elemento culturale ed architettonico di grande richiamo che il mondo ci invidia. Dobbiamo proteggere, custodire e valorizzare il nostro patrimonio di bellezza e storia che è il vero attrattore e motore dell'economia dei territori. E dobbiamo contestualmente educare i giovani alla conoscenza e al rispetto dei beni culturali, perché l'economia della bellezza è la vera scommessa del futuro».