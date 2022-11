All'Australia basta un gol di Duke per battere una coriacea Tunisia

Un gol di Duke nel corso del primo tempo permette all'Australia di prendersi un successo molto pesante contro la Tunisia, nella sfida valevole per il secondo turno del Gruppo D di Qatar 2022. La formazione di Arnold, dopo la sconfitta all'esordio contro la Francia, si prende i primi 3 punti del torneo, agganciando momentaneamente i bleus e rilanciando prepotentemente le proprie ambizioni di passaggio del turno. Si complica tantissimo invece la situazione per gli uomini di Kadri, ultimi nel girone a quota 1 e costretti ad affrontare la Francia nella gara che resta da giocare della prima fase. Buon avvio dei 'Socceroos', fatto di grande intensita' ed intraprendenza nel cercare di costruire trame offensive nella meta' campo avversaria. I tunisini, d'altro canto, non riescono a prendere ritmo ed alzare il proprio baricentro, incassando cosi' al 23' il gol australiano dell'1-0: Goodwin si propone a sinistra e lascia partire un cross che viene deviato da un difensore, finendo poi sulla testa di Duke, bravissimo a trovare la torsione vincente.

La reazione della Tunisia arriva solo a ridosso dell'intervallo con due grandi occasioni: prima Drager viene murato da Souttar a pochi passi dalla posta, poi Msakni calcia di pochissimo a lato su cross da destra di Jebali. Nella ripresa il match si fa piu' confuso e spezzettato, la selezione nordafricana prova comunque ad aumentare la pressione ma senza portare grandi pericoli dalle parti di Ryan. L'Australia invece sembra preoccuparsi piu' di difendere il vantaggio che di cercare il gol della sicurezza, anche se al 71' una potenziale occasione viene sciupata dal neo entrato Maclaren, impreciso nel servire il liberissimo Leckie a centro area, che a quel punto avrebbe dovuto solo appoggiare in rete. Nel finale la Tunisia carica a testa bassa alla ricerca del disperato gol del pareggio, ma gli australiani serrano le linee difendendosi con i denti e prendendosi un successo pesante