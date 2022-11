Vittoria, maxi tamponamento in via Generale Cascino: 4 feriti

Quattro feriti, per fortuna in maniera non grave, a causa di un incidente stradale verificatosi nella mattinata in via Generale Cascino, a Vittoria, mentre nella zona si abbatteva un acquazzone. La strada bagnata avrebbe favorito un tamponamento tra diversi mezzi: coinvolto anche un autobus. Il tamponamento è avvenuto in prossimità della strada proveniente dalla stazione ferroviaria. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria e la Polizia Municipale per i rilievi dell’incidente. Il traffico è rimasto bloccato il tempo necessario per lo sgombero dei mezzi dalla strada. (Foto Franco Assenza)