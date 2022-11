Covid, torna a salire curva dei contagi nel Ragusano: quasi 800

Torna a salire la curva dei contagi Covid nel Ragusano. Nel report Asp del 26 novembre i positivi, in totale, sono 793 contro i 753 del giorno prima: 776 si trovano in isolamento domiciliare, 17 ricoverati in ospedale. Non ci sono nuovi decessi per cui il numero dei morti rimane fermo a quota 631. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 16 Acate, 20 Chiaramonte Gulfi, 36 Comiso, 1 Giarratana, 34 Ispica,

210 Modica, 1 Monterosso, 59 Pozzallo, 237 Ragusa, 19 Santa Croce Camerina, 75 Scicli, 68 Vittoria.