Acate, cabina elettrica colpita da un fulmine: mezzo paese al buio per ore

Il maltempo ha causato gravi disagi ad Acate, non solo per la pioggia che ha trasformato le strade in fiumi, ma anche per i fulmini che si sono abbattuti sul territorio. Uno di questi avrebbe colpito la cabina elettrica di via Agrigento causando notevoli danni. Gli operai del servizio elettrico hanno lavorato fino a sera per ripristinare l'erogazione della corrente elettrica in tutta la città. I disagi maggiori, oltre che per le famiglie, per gli esercizi commerciali: qualcuno si è munito di generatore, altri negozianti hanno preferito abbassare anzitempo le saracinesche.