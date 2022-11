Frana a Casamicciola a Ischia, si scava nel fango: una vittima e 12 dispersi

E' una donna la prima vittima accertata della frana di Casamicciola. Al momento il bilancio registrato nel comune di Casamicciola è di 12 dispersi ma i soccorritori stanno scavando nel fango alla ricerca delle persone. Il corpo della donna è stato individuato e recuperato in piazza Maio, una delle prime zone battute dai soccorritori. Con ogni probabilità la vittima, cittadina di un Paese dell'Est e sposata con un ischitano, proprio in quel punto è stata travolta dalla frana che non le ha lasciato scampo. Sul posto stanno operando 70 uomini dei vigili del fuoco, insieme a personale della Protezione Civile e agli uomini delle forze dell'ordine ma i soccorsi sono resi complicati anche dalle difficili condizioni meteo. Complessivamente sono 20 i mezzi impiegati tra elicotteri, droni e movimento terra. "La prefettura insieme alla Regione sta disponendo l'evacuazione di circa 200 persone", ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi che ha parlato di "una situazione grave, con persone probabilmente ancora sotto il fango". Una famiglia con un neonato, data in un primo momento dispersa, è stata ritrovata: sono tutti salvi.

FOTO ANSA