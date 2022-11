Allerta meteo arancione nel Siracusano: vento fino a 100 km orari

Allerta meteo arancione emanata dalla pProtezione civile anche nella giornata di domani 27 Novembre sulla Sicilia orientale. Il ciclone, spostandosi verso sud, richiamerà

correnti umide dai quadranti orientali, con piogge insistenti in particolare sulla costa ionica, con sconfinamenti anche sul ragusano. Attenzione in particolare ai venti sulla Sicilia sud orientale, venti che soffieranno molto forti da nord-est, con raffiche che nelle zone sopraelevate del ragusano e sul ragusano centro occidentale potrebbero anche superare i 100 km/h, ma non si escludono picchi fino a 120 km/h localmente. Forti venti anche nella nostra zona, con raffiche fino a 80-90 km/h, fino a 100 km/h sulla zona di Pachino. Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e di stare lontani da alberi e oggetti pericolanti durante le raffiche di vento.