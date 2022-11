Giarratana, si ripete per il trentesimo anno l'appuntamento con il Presepe vivente

Sarà allestito per la trentesima volta il Presepe vivente di Giarratana. Il tradizionale appuntamento organizzato dall’associazione “Gli Amici ro Cuozzu”, con il supporto dell’amministrazione comunale, si svolgerà il 26 e il 30 dicembre, oltre all’1, il 5 e il 6 gennaio del 2023. La cura nell’allestimento di veri quadri viventi, all’interno del museo a cielo aperto del Cuozzu, l’antico quartiere oggi per lo più disabitato del paese, è portata avanti in maniera attenta, con l’obiettivo di ricreare scene di vita quotidiana del XVIII secolo, ponendo la massima attenzione ai particolari.