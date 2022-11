Canicattini, scuola infanzia: da lunedì 28 al via la mensa

Sarà attivo da lunedì 28 novembre 2022 e sino al 31 maggio 2023, come rendono noto il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Marilena Miceli, il Servizio di Mensa scolastica per l’anno 2022-2023 nelle Scuole statali dell’Infanzia del 1° Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “G. Verga” della città, nei tre plessi Garibaldi, Mazzini e San Nicola.

A gestire il Servizio, come da Determina n. 192 del 23/11/2022 del Dirigente del Sesto Settore, Paola Cappè, sarà anche quest’anno la ditta Laborintegra Società Cooperativa Sociale di San Michele Di Ganzaria.

Il servizio, prevede una dieta predisposta dall’Asp Siracusa Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, il cui Menù è pubblicato e consultabile nell’apposita finestra dedicata alla Mensa Scolastica sul sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it

Sono ammesse deroghe al Menù per motivi di salute, dietro presentazione di certificato medico obbligatorio, o compatibili con le scelte religiose che deve essere formalmente richiesta dal genitore.

I buoni pasto saranno gestiti direttamente dai genitori tramite l’applicazione Spazio Scuola dove si possono conoscere tariffe e agevolazioni, acquistare i pasti pagandoli online col sistema PagoPa oppure scaricando l’avviso di pagamento, e dove si possono effettuare le comunicazioni mattutine per eventuali assenze dei bambini.

Per informazioni si possono chiamare i numeri telefonici dell’Ufficio Pubblica istruzione 0931946573 - 3343418435