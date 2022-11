È morto Renato Balestra, decano dell'alta moda e stilista delle star

Si è spento in una clinica romana, dopo un breve ricovero, Renato Balestra, uno dei nomi più conosciuti nel panorama mondiale dell'alta moda. Aveva 98 anni. A darne notizia l'ufficio stampa e le figlie, Federica e Fabiana. Saranno loro assieme alla nipote Sofia a gestire il marchio e l'atelier di piazza Barberini a Roma.

Nato nel 1924 a Trieste, ma radicatosi a Roma, a Balestra spetta il merito di aver mantenuto viva la tradizione dell'alta sartoria a Roma, anche in decenni in cui la haute couture sembrava essere sparita dalla capitale, risucchiata dal pret a porter e dalla fast fashion. Negli anni Novanta Balestra continuava tenacemente a sfilare a Roma due volte l'anno, con classiche collezioni kolossal.

FOTO ANSA