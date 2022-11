Maltempo a Siracusa, caduti pali e alberi: chiusi i Parchi pubblici

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Siracusa hanno effettuato un centinaio di interventi tra il capoluogo e la provincia a causa del maltempo I pompieri hanno rimosso pali della luce pericolanti, alberi abbattuti che hanno invaso le strade, finestre, tendoni, canne fumarie e distacco di calcinacci. A Siracusa allagamenti alla rotonda di viale Paolo orsi e tombini ostruiti nella zona di via Necropoli Grotticelle. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha emesso un'ordinanza dove ha vietalo l'apertura di fiere mercatali, parchi, ville ed il Cimitero. Il sindaco ha pure vietato la disputa di avvenimenti sportivi per la giornata odierna. Scuole chiuse anche per le riunioni dei Consigli d'istituto. Per tutta la domenica permane lo stato d'allerta meteo arancione.