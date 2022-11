Ragusa, aperto contenzioso fra Pippo Gennuso e Banca Agricola: ora in Appello

Non si chiude il contenzioso fra l'ex parlamentare regionale Giuseppe Pippo Gennuso e la Banca agricola popolare di Ragusa. L'istituto di credito all'assoluzione del parlamentare accusato di avere diffamato la banca, ha risposto con un ricorso alla Corte d'Appello di Catania. Non è andata giù al presidente della Bapr, Arturo Schininà ed ai vertici della Banca la sentenza emessa lo scorso 27 ottobre dal Tribunale di Ragusa, così hanno deciso di aggrapparsi ad un verdetto di secondo grado. Per nulla turbato e tantomeno preoccupato appare Gennuso che ribadisce con forza le proprie accuse, anche a difesa dei risparmiatori - che a suo dire – avrebbero visto sparire i risparmi di una vita acquistando in passato le azioni a 117 euro ognuna, ma che oggi hanno dimezzato il loro valore con gravi danni per i risparmiatori azionisti che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita . “Se la banca pensa di fermarmi con un ricorso 'temerario' – afferma l'ex deputato - si sbaglia di grosso. Sono pronto e deciso ad arrivare fino in fondo per fare valere i miei diritti e quelli di migliaia di persone che si sono fidati di funzionari e dirigenti della Bapr nell'acquisto dei titoli. Se non avessi avuto le spalle larghe mi avrebbero fatto fallire, così come è accaduto a molti imprenditori delle province di Ragusa e Siracusa”. L'imprenditore di Rosolini aveva denunciato con tre post su un social il 'caso' eclatante delle azioni che la banca non ha voluto rimborsare a migliaia di risparmiatori, chiedendo anche un'ispezione della Banca d'Italia e l'intervento del presidente 'Pro tempore' della Regione, l'onorevole, Nello Musumeci, oggi ministro della Repubblica Italiana.

“Su questa vicenda – conclude Pippo Gennuso - chiedo soltanto che venga fatta giustizia per le mie vicende ed anche per gli ignari risparmiatori. Ho le prove di quanto affermato e queste prove sono state ritenute fondate dal Tribunale che ha emesso la sentenza ora appellata dalla Banca. Sono prove inconfutabili, comprese le decisioni della Consob con le quali la Banca è stata condannata a risarcire diverse decine di risparmiatori azionisti del grave danno subito proprio in ragione del comportamento della Banca e dei suoi dirigenti e funzionari”.