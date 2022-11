Catania, servizi interforze contro il fenomeno della movida violenta e rumorosa

Servizi interforze a Catania per contrastare il fenomeno della movida violenta e rumorosa. Sono state tre le aree di intervento e sono stati garantiti servizi di pattugliamento attivo nelle aree di via Teatro Massimo, piazza Vincenzo Bellini e nell’area di via Sangiuliano e vie limitrofe, dove hanno operato equipaggi della Questura, della Polizia Stradale e della Polizia Locale – Settore Annona, coadiuvati da personale della Polizia Scientifica e del Reparto Mobile; sulle vie Gemmellaro e Santa Filomena, dove hanno operato equipaggi della Guardia di Finanza e della Polizia Locale – Settore Annona, coadiuvati personale specializzato dell’A.S.P. e nell’area di piazza Federico di Svevia, dove hanno operato equipaggi dei reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri coadiuvati da personale specializzato del Nucleo Anti Sofisticazione e Sanità – NAS e dell’A.S.P.

Su tutte le aree di intervento, fondamentale è stato il contribuito della Polizia Locale, per gli aspetti di viabilità, soprattutto al fine di gestire l’attuazione del complesso piano viario predisposto, a seguito di molteplici riunioni e di incontri con rappresentanti di comitati di residenti e di esponenti delle associazioni di categoria dei commercianti, per attenuare le ripercussioni negative sulla sicurezza urbana.

Nel corso dei servizi eseguiti, complessivamente, sono state controllate 90 persone e 11 veicoli, nonché 17 esercizi commerciali.

Durante i controlli agli esercizi pubblici sono stati accertatein totale 14 violazioni amministrative ed irrogate altrettante sanzioni pecuniarie per violazioni di natura fiscale, igienico-sanitaria e commerciale.

Nello specifico, nell’area di via Gemmellaro - via Santa Filomena, sono state accertate, nei confronti di esercizi della zona, 2 (due) casi di irregolarità nell’uso del registratore di cassa e 2 (due) casi di mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene e conservazione degli alimenti, con irrogazione di circa 10.000 € di sanzioni.

Nell’area di via Sangiuliano, piazza V. Bellini e via Teatro Massimo, sono state contestate 3 (tre) sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di altrettanti esercizi pubblici e 4 (quattro) irregolarità nell’esposizione delle tabelle relative al consumo di alcolici ed agli orari di esercizio, prescritte per la corretta informazione della clientela, per un ammontare complessivo di sanzioni pari a circa 5.000 €.

Nell’area di piazza Federico di Svevia, al titolare di un noto e frequentato ristorante sono state contestate la presenza abusiva di 3 locali adibiti a manipolazione, conservazione e preparazione di alimenti quali pizze e preparati di carne, l’assenza di tracciabilità di 200 kg di prodotti carnei e caseari e la complessiva carenza di condizioni igienico sanitarie. Per le violazioni accertate, sono state applicate sanzioni amministrative per un totale di circa 2.500 euroim la chiusura immediata dei locali ed il sequestro amministrativo degli alimenti non tracciabili.