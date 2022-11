Il vento sta provocando disagi e danni in tutto il Ragusano. Alberi caduti in città e serre divelte dalle folate di vento. A Modica alcuni motocicli parcheggiati nelle apposite aree sono finiti a terra per il forte vento. A Ragusa e Scicli strade allagate per le abbondanti piogge. A Ragusa problemi di distribuzione idrica per la mancanza di elettricità all'impianto di sollevamento di contrada Lusìa.