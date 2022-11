Il sindaco di Floridia chiude le scuole per motivi di sicurezza

Per domani si è reso necessario fare un sopralluogo in tutti gli edifici scolastici di Floridia per capire se vi siano dei danni e la loro eventuale entità. Motivo per cui, in sintonia con gli altri sindaci della Provincia, ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Già nella mattinata di domani, una squadra diretta dal responsabile del settore Manutenzione, opererà una fedele ricognizione dello stato di tutte le scuole.

"La sicurezza dei nostri studenti al primo posto", ha scritto Marco Carianni su Facebook.