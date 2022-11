A seguito di confronto con i sindaci dell'intera provincia di Siracusa in seno al tavolo di coordinamento convocato dal Prefetto, Giusy Scaduto e conclusosi poco dopo mezzogiorno, si è unanimamente deciso di chiudere, in via precauzionale per effettuare i controlli sugli edifici scolastici, nella giornata di domani lunedì 28 novembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa.