Il Catania non brilla nel derby ma supera di misura l'Acireale con un autogol

Il Catania torna a vincere. Lo fa con merito al 'Massimino' nella stracittadina contro l'Acireale. E' stata una gara combattuta dal primo all'ultimo minuto con un Catania maggiormente concreto nel secondo tempo. Buona la prova dei granata ospiti che hanno lottato al limite delle proprie forze, senza però impensierire più di tanto la capolista. I rossazzurri dopo la prima frazione non certo brillante, passano allo scadere dei primi 45 minuti. E' un'autorete di Cannino che sblocca il risultato. Nel secondo tempo si rivede il vero Catania che ha più di un'occasione per raddoppiare, ma il portiere acese, Giappone, sembra invalicabile. Sette minuti di recupero non bastano all'Acireale per pervenire al pareggio. Il Catania torna a vincere e prosegue la sua marcia solitaria verso la serie C.