Pachino, la mareggiata spazza via la spiaggia di Morghella: danni ingenti

E' la seconda mazzata che Pachino incassa in meno di un mese a causa del maltempo. Nella notte il forte vento cominciato nella notte, ha distrutto molte coltivazioni in serra, provocato danni ormeggiate nel porto della Fossa con alcune barche che sono colate a picco. Pioggia e vento hanno messo in ginocchio la borgata marinara di Marzamemi, allagata come sempre per la caduta dell'acqua che arriva da Pachino. La mareggiata ha spazzato la spiaggia di Morghella. L'acqua del mare ha raggiunto la struttura in legno del lido. Il deputato nazionale Luca Cannata, sollecitato dai suoi amici di Pachino ha chiesto al ministro dell'Agricoltura di fare un sopralluogo a Pachino. Secondo quanto si apprende il ministro dovrebbe arrivare a Pachino nella giornata di sabato. Da domani dovrebbe cominciare la conta dei danni.