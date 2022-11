Pallamano, in serie B l'Handball Scicli Social Club ottiene il quinto successo stagionale contro Beach Team Messina

SCICLI SOCIAL CLUB - BEACH TEAM MESSINA 35-16 (pt 16-12)

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ficili 2, Marino G. 5, Marino B. 4, Ballaera 3, Ciavorella 7, Carbone 9, Dudija 4, Drago 1, Causarano, Costa, Russino.

Allenatore: Luigi Ciavorella.

BEACH TEAM MESSINA: Gentile Patti A., Mazzeo 4, Busà 4, Bonanno 1, Brigandì 3, Sarno 2, Gentile Patti G., Pecorelli, Lo Prete, Geraci, Bonina 1, Triglia, Capria, Cirillo 1.

Allenatore: Tommaso D’Arrigo.

ARBITRI: Fabio Bocchieri e Luciano Manzella.

I ragazzi gialloverdi di mister Luigi Ciavorella hanno superato davanti al pubblico di casa la sportivissima squadra messinese con un secco risultato finale, dopo una gara mai in discussione.

Già dalle prime battute dell’incontro si è notato che l’andamento della partita sarebbe stato a favore dei padroni di casa, piazzando subito un break importante e limitando sul nascere ogni azione di attacco ospite, anche, commettendo qualche errore in fase di realizzazione, esaltando le doti del bravo portiere messinese. Il tecnico ospite ha, in qualche modo, cercato di cambiare le carte in tavola ma nessuna soluzione si è rivelata idonea. Così si è andati al riposo con il punteggio di 16-12.

La ripresa è partita con lo stesso andazzo della prima frazione: gli ospiti, dopo aver sbagliato un rigore con Mazzeo al quarto minuto, hanno segnato la prima rete al minuto ventitré con Sarno.

Questa vittoria consente ai gialloverdi di mantenere la seconda posizione in classifica. Sabato prossimo si torna a giocare con l’ultimo impegno del girone di andata sull’ostico campo dell’Aetna Mascalucia, attuale leader del campionato di serie B a punteggio pieno.

