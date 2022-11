Palermo, "Giusto" di e con Rosario Lisma debutta martedì 29 al Teatro Biondo

Debutta martedì 29 novembre alle ore 21.00, nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo Giusto di e con Rosario Lisma, che interagisce sulla scena con le illustrazioni di Gregorio Giannotta. Prodotto dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse di Genova, lo spettacolo replica fino al 4 dicembre.

Giusto è una favola moderna, una storia surreale, buffa e dolente, che parla di speranza in tempi difficili e che ci accompagna in un viaggio di accettazione, insegnandoci ad avere il coraggio di essere noi stessi.

Il protagonista di questo originale monologo, scritto nel 2020 in piena pandemia, è un impiegato intelligente, mite e fin troppo educato in un mondo grottesco e di spietato cinismo. I suoi colleghi d’ufficio, all’Inps di Milano, sono un microcosmo di ridicole creature animali, nel quale cui lui, nato su uno scoglio in mezzo al mare, si sente straniero e solo. Abita in un appartamento in condivisione con una che non c’è mai e con Salvatore, un calabrone enorme che passa il tempo dipingendo finestre sulle pareti, per poi provare a passarci attraverso. Giusto ha un solo grande impossibile sogno: baciare Sofia Gigliola, detta la Balena, la figlia bella e grassa del suo potentissimo capo.