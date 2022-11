Consulta sulla sicurezza stradale a Vittoria, Scuderi: ma molte arterie sono un colabrodo

“Anche se abbiamo espresso un voto favorevole al regolamento della consulta sulla sicurezza stradale, ritenendo valido il discorso di programmazione che si intende portare avanti, non possiamo fare a meno di rilevare che, dal punto di vista della qualità della dotazione infrastrutturale, la città di Vittoria risulti essere indietro, purtroppo, di almeno cinquant’anni”. Lo rileva il consigliere comunale di Fratelli d’Italia che, a nome del gruppo, ha espresso il proprio parere durante l’ultima seduta del civico consesso. “Parlare di riunioni, di mettere insieme tutti gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, sono coinvolti nell’argomento – sottolinea Scuderi – va bene. Ma occorre sottolineare che la cornice entro cui tale Consulta dovrebbe operare risulta assolutamente degradata. E il motivo è presto detto. In città facciamo ancora i conti con la presenza di buche e voragini la cui ampiezza, purtroppo, aumenta a dismisura ogni qualvolta piove, così come accaduto in queste ultime ore. E non ci sono dubbi sul fatto che questo elemento è una delle principali cause a determinare i sinistri stradali, alcuni dei quali, a volte, con esito mortale. Ora, la Giunta Aiello è insediata da oltre un anno. Ma ancora attendiamo che arrivino risposte sul fronte della ripavimentazione stradale, con un piano complessivo che non può non tenere conto della presenza di buche lungo la Ss 115, davvero insopportabili quelle presenti nel tratto in prossimità del Mc Donald’s, o del malfunzionamento di alcuni dispositivi semaforici come all’incrocio tra via Incardona e via Virgilio Lavore o nell’altro incrocio tra la Ss 115 e la strada che conduce ad Acate. Quindi, mi chiedo e chiedo alla città: ma che senso ha parlare di consulta della sicurezza stradale quando, prima di ogni altra cosa, si dovrebbe provvedere a garantire una sistemazione a tutte queste anomalie? Spero che il consigliere Fabio Prelati, delegato a redigere il progetto della consulta, possa stimolare positivamente l’Amministrazione Aiello a sanare tutte queste criticità che creano non pochi imbarazzi alla circolazione veicolare cittadina”.