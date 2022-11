Un giovane, Nicola Di Rienzo, 21 anni, è stato ucciso nel tardo pomeriggio in via La Piccirrella, zona Camporeale a Foggia, non lontano dagli Ospedali Riuniti. La vittima aveva precedenti per reati contro il patrimonio e per droga. I killer hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura.