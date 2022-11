Roma, riduzione in schiavitù nei confronti della figlia minore: coppia arrestata

Obbligata a chiedere l'elemosina e promessa in sposa ad uno sconosciuto in cambio di denaro: sono le accuse nei confronti di una coppia - marito e moglie - di nazionalita' bosniaca, 41 anni lui e 36 lei, arrestati per riduzione o mantenimento in schiavitu' e lesioni personali gravi ai danni della figlia minorenne. Il gip di Roma, su richiesta della Dda, ha disposto la custodia in carcere per l'uomo e i domiciliari per la donna. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite, ieri mattina, dalla polizia.