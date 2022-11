Restrizioni covid in Cina, manifestanti: "Xi Jinping dimettiti"

Xi Jinping, dimettiti", "Partito comunista, dimettiti": sono gli slogan urlati dai manifestanti durante le proteste contro le restrizioni anti-Covid a Shanghai, secondo quanto riporta la Bbc.

Alcuni tenevano striscioni bianchi vuoti, mentre altri hanno acceso candele e deposto fiori per le vittime a Urumqi dovre le autorità sono state incolpate per la morte di 10 persone in un incendio a causa dei ritardi nei soccorsi causati dalle regole contro il covid.