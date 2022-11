Modica, Mondadori e Fondazione Garibaldi rinnovano l'appuntamento con "InTeatroLibri"

“Il matrimonio di Mondadori Bookstore Modica e la Fondazione Garibaldi ‘InTeatroLibri’, continua e tra fine di Novembre e i primi di Dicembre, l'agenda ha tre momenti importanti, tutti nel foyer del teatro. La libreria, in sinergia e partnership con la Fondazione e il suo sovrintendente, Tonino Cannata, apre le parte all’astrologia, al romanzo che racconta Ibla con una delle sue figlie predilette e ad una pagina della storia dell’est Europa romanzata in modo superbo.

Il foyer del teatro Garibaldi di Modica, alle 19 di mercoledì 30 novembre, anticiperà il 2023 attraverso le previsioni nel libro ‘Simon & the stars’, con l’astro-blogger più amato dal web e astrologo di Elle. Modererà la giornalista Giada Giaquinta.

Sarà poi la volta di Ibla con le parole e le pagine di Costanza DiQuattro. Con Salvatore Cannata, sarà proprio la scrittrice ragusana a narrare ‘Arrocco Siciliano’, la sua ultima fatica letteraria, venerdì 2 di dicembre, alle 19, nel foyer del teatro. Storia all’alba del Novecento, a Ibla, dove la vita scorre stanca, tra notabili tronfi, mogli tradite e poveri diavoli; e dove un giovane farmacista, Antonio Fusco, dentro la farmacia del quartiere, arrivando da Napoli mostra di superare ostilita` e diffidenza, dando vita al paese. Antonio, naviga tra rimorsi, menzogne e vizi, giocandosi tutto a carte o con una ‘strana’ mossa di scacchi.

Il terzo evento, lunedì 5 dicembre, sempre alle 19 e sempre nel foyer del Garibaldi: Giada Giaquinta racconterà con la sua autrice, Jana Karsaiova, ‘Divorzio di velluto’, libro incluso tra i dodici candidati al Premio Strega 2022. Una prosa austera e insieme fluida, avvolgente. Ricca di personaggi che vivono sulla spalla dell'uno ora dell'altro e che dicono come si sopravvive allo strappo, alla perdita delle radici, tra Repubblica Ceca e Slovacchia, con l’Italia sullo sfondo. E tutto attorno a Katarína, in Praga e Bratislava, in quel ‘divorzio di velluto’ che intende la separazione, appunto, tra Slovacchia e Repubblica Ceca e che nel romanzo riverbera quelle tra Katarína e il marito Eugen, tra Viera e un paese per lei troppo stretto. Esordio letterario di grande maturità, proposto da Gad Lerner al Premio Strega 2022