Calcio di Eccellenza, il Modica vince il derby con la Virtus Ispica (1 a 0): super Prezzabile regala 3 punti e il secondo posto

Il Modica si aggiudica il derby di Eccellenza con la Virtus Ispica grazie ad una rete di Alessandro Prezzabile sul filo di lana di un incontro difficile - giocato allo stadio comunale di Pozzallo - contro una squadra solida e ben messa in campo. Il gol è arrivato al 90': Prezzabile si è reso protagonista di uno slalom partito dal centrocampo e concluso, dopo aver saltato tre avversari, con un tocco a gonfiare la rete ispicese. Un eurogol, come quello siglato domenica scorsa da Prezzabile nel derby con il Comiso con un tiro da centrocampo. Tre punti importanti per il Modica che, approfittando del pareggio del Taormina, bloccato in casa sull'1 a 1 dal Santa Croce, conquista il secondo posto in classifica a due punti dalla Nuova Igea. E domenica, al Vincenzo Barone, il Modica ospiterà il Taormina.