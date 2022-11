Acate, quando Renato Balestra visitò il Castello e rese omaggio alla memoria del tenore Salvatore Licitra

Edwige Fenech, Cesare Romiti, Lucio Dalla, Vittorio Sgarbi. E’ lunga la lista di celebrità e personalità che hanno visitato negli ultimi anni il Castello dei Principi di Biscari di Acate e tra questi anche il decano degli stilisti Renato Balestra, che vestì dive e regine, deceduto a 98 anni il 26 novembre.

il 15 settembre 2013 “il pittore della moda”, come è stato definito, si soffermò, per un breve omaggio, anche nella sala dedicata a Salvatore Licitra, il tenore di origini acatesi, che non fece in tempo a cantare davanti al “suo” popolo, vittima due anni prima di un malaugurato incidente avvenuto a Donnalucata. A fare gli onori di casa a Balestra fu il sindaco del tempo, Franco Raffo, che ricorda quello “storico” evento : “ Austero e nobile nell’aspetto, il Maestro mi si fece incontro con un sorriso solo accennato, quasi timido, al mio cenno di inchino istituzionale. Rapito dal luogo, nell’incantevole cornice del Castello dei Principi di Biscari, dove la musica della Turandot e la voce del grande Tenore echeggiano ancora nelle maestose stanze del Maniero, in un’atmosfera di intenso pathos, il Maestro, incurante della calca dei fotografi, si diresse sicuro verso la sala, dove lo “attendeva” il grande amico scomparso”.

“Si respirava un’aria surreale, – ricorda l’ex primo cittadino – e mi richiamava alla mente il grande Ottaviano Augusto, nel suo viaggio in terra d’Egitto, precisamente ad Alessandria. Ricorda l’episodio e l’aneddoto, gli chiesi?”

“No - rispose con sguardo curioso - non ricordo nessun aneddoto su Augusto. Mi dica”.

“Gli feci presente che in occasione del suo viaggio in Egitto, Augusto scelse come prima meta la città di Alessandria, per visitare il mausoleo di Alessandro Magno, sull’esempio del suo grande parente, Giulio Cesare. Una volta giunto sul posto, i notabili della città lo invitarono a fermarsi e a guardare le tombe dei grandi faraoni egiziani”.

Balestra stroncò ogni commento, affermando: “ Anch’io sono venuto per incontrare un imperatore, non per visitare dei morti”.

“Alle mie parole fece seguire un pensoso silenzio, quasi a schermirsi dal regale paragone, ma facendo trasparire un piacevole stupore e una certa emozione. Mi ringraziò, nel mentre il suo sguardo si posava sul mio e nel silenzio della sala le note e la voce del grande amico e maestro deceduto creavano un’atmosfera surreale e di grande emozione. Fui consapevoli di vivere un momento magico e di scrivere una pagina importante della nostra vita e della storia di Acate”.

Renato Balestra tacque, accennò un lieve e commosso sorriso a Raffo, poi Il suo sguardo insistette sul busto bronzeo dell’illustre amico, sapientemente realizzato dallo scultore Marino.

“Subito dopo, così come era venuto, con gesto nobile ed elegante, ci salutò e scomparve. In religioso silenzio, un po’ attoniti, lo seguimmo con lo sguardo volto all’infinito, come se una parte di noi si accompagnasse a lui”.

Emanuele Ferrera

NELLA FOTO, l'ex sindaco Franco Raffo e Renato Balestra