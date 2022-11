Siracusa, Parco archeologico Neapolis, al via lavori di riqualificazione

Consegnati alla ditta aggiudicataria, l'impresa R.C. Srl di Melilli, per un importo contrattuale di 182.556,84 euro oltre IVA di legge, i lavori di riqualificazione e valorizzazione funzionale del Parco Archeologico Neapolis I stralcio funzionale", da parte della la Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa. L'intervento persegue l'obiettivo di migliorare la fruizione della vasta area archeologica mediante il restauro e la rifunzionalizzazione di alcuni immobili demaniali insistenti nell'area stessa, oltre alla sistemazione delle aree immediatamente adiacenti agli edifici stessi. Il presupposto del Progetto è la valorizzazione ed il potenziamento dell'offerta relativa al patrimonio museale ed archeologico esistente, nel rispetto del principio della sostenibilità globale dell'intervento. La valorizzazione e la riqualificazione dell'area archeologica della Neapolis di Siracusa, perciò, deve essere intesa non come semplice tutela e conservazione di beni, ma come un'azione fondata su un più generale processo di rivitalizzazione economica e storico-culturale, in cui la messa in valore delle risorse e la loro organizzazione in sistema, privilegiando i criteri di accessibilità e di fruibilità, possano costituire l'input per generare nuove condizioni di attrattività.