Canicattini, domande per contributo a caregiver

Il Comune di Canicattini Bagni, come rende noto l’Assessore alle Politiche Sociali, Marilena Miceli, ha pubblicato su disposizione del Distretto Socio Sanitario 48, l’Avviso Pubblico per le domande di contributo economico una tantum per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei Caregiver Familiari di soggetti affetti da disabilità grave e gravissima.

Possono presentare istanza i Caregiver dei disabili gravi e gravissimi residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 48, ovvero: Siracusa, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Priolo Gargallo, Palazzolo Acreide, Solarino, Sortino.

Sul sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it dal menù “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande” è possibile reperire e scaricare l’Avviso e i modelli per le istanze.

La scadenza per la presentazione delle istanze, correlate dalla documentazione richiesta, è prevista per le ore 13:00 del 12 dicembre 2022

La domanda e i suoi allegati possono essere presentati:

• O brevi manu presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza del Disabile, in busta chiusa e riportante all’esterno la dicitura “Richiesta Bonus Caregiver Familiare – Disabile Gravissimo o Grave-Contiene dati sensibili”;

• O tramite l’indirizzo PEC degli Uffici di Servizio Sociale o del Protocollo Generale del Comune di Residenza del Disabile, per Canicattini Bagni è il seguente: comune.canicattinibagni@pec.it

• O tramite Raccomandata A/R al Comune di Residenza del Disabile, per Canicattini Bagni: Comune di Canicattini Bagni Ufficio Servizi Sociali via XX Settembre 42, 96010 Canicattini Bagni (SR).

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali del Comune centralino 0931540111