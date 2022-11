Modica, martedì 29 scuole chiuse a causa del maltempo

Con Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Modica, Domenica Ficano, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole in territorio comunale sia pubbliche che paritarie o private, ivi compresi gli asilo nido, villa comunale, centro diurno per disabili centri per anziani e cimitero per il giorno 29 novembre 2022, e ciò a salvaguardia della pubblica incolumità; Inoltre, è vietata nella stessa giornata la sosta nelle aree costiere e negli spazi pubblici per la possibilità di forte mareggiata e forti raffiche di vento ai fini della sicurezza e dell’incolumità pubblica dei cittadini come rilevasi dall’ avviso diramato dal dipartimento regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana. Le criticità attese, (allerta Arancione) stimate sulla base delle precipitazioni previste e dell’occorrenza dei temporali, possono essere più gravose riguardo alla distribuzione e all’intensità dei fenomeni che sono connotati da elevata incertezza previsionale;