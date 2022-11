Sold out al teatro Caio Mellisso di Spoleto per il tenore siciliano Jonathan Cilia Faro

Il rientro in Italia del tenore Jonathan Cilia Faro è stato esplosivo e coronato da importanti riconoscimenti. Prima con l’uscita del nuovo singolo “L’Incredula rosa” composto da Sergio Cammariere e Roberto Kunsler che sta ottenendo un ottimo riscontro di pubblico.

In seguito con il sold out, al teatro Caio Mellisso di Spoleto, in occasione della terza edizione del Festival “Spoleto Jazz”, ideato dal direttore artistico Silvia Alunni. Qui Jonathan Cilia Faro si è esibito con il jazzista colombiano Jesús Molina (e il suo quartetto), giovane rivelazione, che vanta importanti collaborazioni a livello mondiale con artisti del calibro di Jordan Rudess, Noel Schajris, Marco Minnemann.

Infine il 20 novembre, un’altra grande sorpresa: la consegna al tenore di un’onorificenza speciale da parte dell’Accademia Internazionale Mauriziana conferitagli da Don Fabrizio Mechi, duca di Pontassieve per il suo impegno; oltre 250 concerti di beneficienza in tutto il mondo in 20 anni di carriera. Una testimonianza di stima che va a coronare l’idea che il tenore ha della musica che deve essere anche “espressione di condivisione, amore, attenzione verso il prossimo”.

Alla cerimonia del 20 novembre, durante la cena di gala presso il TH Roma - Carpegna Palace Hotel di Roma, erano presenti anche il gran priore cardinale Francesco Monterisi, il priore per l’Italia arcivescovo Claudio Maria Celli e il jazzista Jesús Molina.