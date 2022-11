Modica, apre "Sacca Gallery" con una bipersonale di Silvia Argiolas e Giovanni Robustelli

A poco più di 3 anni dalla prima apertura a Pozzallo la galleria d’arte contemporanea SACCA apre a Modica la sua nuova sede presentando una bipersonale di Silvia Argiolas (1977) e Giovanni Robustelli (1980). La prima è un’artista di origini sarde ma milanese d’adozione, mentre il secondo è siciliano, figlio di questo lembo di sudest. Con questa mostra la galleria continua la promozione di artisti legati al territorio in cui ha sede e allo stesso tempo amplia gli orizzonti proponendo un dialogo con un’artista non siciliana dal background nazionale e internazionale. I due artisti presentano lavori che, per mezzo di colori vividi e sgargianti, attraggono a primo acchito l’occhio dello spettatore, lo richiamano a scrutare meglio la scena, provando a creare un cortocircuito fra la prima impressione e ciò che effettivamente può nascondersi dietro questo “apparente stato di beatitudine”. La mostra potrà essere visitata fino al 28 gennaio 2023. Tutti i giorni, dal 9 al 24 dicembre, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Successivamente verranno comunicati i normali orari di apertura, quindi si consiglia di consultare il sito web della galleria (www.sacca.online).

SACCA Gallery – Contenitore di sicilianità – Via Sacro Cuore 169/A (ingresso da via Fosso Tantillo) – Modica

Titolo della mostra: (In) apparente stato di beatitudine – Silvia Argiolas / Giovanni Robustelli

Inaugurazione: 8 dicembre 2022 ore 17

Periodo: 8 dicembre 2022 – 28 gennaio 2023

A cura di Giovanni Scucces