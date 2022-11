Catania, presentata l’Associazione Culturale Politica Sociale Cristiana

Democrazia, partecipazione, perseguimento e tutela del bene comune. Questi sono solo alcuni dei pilastri su cui poggerà la neonata Associazione culturale “Politica Sociale Cristiana” (PSC) presentata a Catania davanti a un folto pubblico. Momenti di profonda partecipazione con i soci fondatori che hanno designato come Presidente il Prof. Ernesto Calogero, come Segretario Generale l’Avv. Santo Orazio Primavera e come Portavoce l’Avv. Nunzio Andrea Russo. Tanti i temi trattati dalla PSC nella Sala Congressi NH Hotel di piazza Trento. L’Associazione opererà su base nazionale ed internazionale, con obiettivi programmatici improntati ai valori Cristiani e ancorandosi ai principi della democrazia, della partecipazione, del perseguimento e della tutela del bene comune, della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza. Non solo, nel suo percorso si ispirerà ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. E ancora, si baserà ai valori della giustizia sociale, dell'uguaglianza nei diritti, della trasparenza e della legalità.