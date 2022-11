In diminuzione - come succede nei fine settimana - la curva dei contagi Covid nel Ragusano. Nel report Asp del 28 novembre i positivi sono in totale 743: 720 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale. I morti sono sempre 631. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 16 Acate, 21 Chiaramonte Gulfi, 33 Comiso, 0 Giarratana, 32 Ispica, 188 Modica, 1 Monterosso, 64 Pozzallo, 214 Ragusa, 19 Santa Croce, 61 Scicli, 71 Vittoria