Vittoria, finanziati dal Gal lavori di un centro polifunzionale per assistenza anziani

Il Comune di Vittoria è stato ammesso al finanziamento del progetto presentato dall’Ente sui "Piani di investimento in infrastrutture per comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia”.

E' stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo presentato dal Comune, facente parte del GAL Valli del Golfo, per "Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un centro polifunzionale per l'assistenza della popolazione anziana" per l'importo complessivo di 146.000 euro.

“Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto perché rappresenta un esempio virtuoso di approccio integrato allo sviluppo locale di tipo partecipativo e di crescita e valorizzazione del nostro territorio e della nostra amministrazione sempre attenta alle esigenze dei singoli cittadini e alle tematiche della solidarietà. – dichiara Francesco Aiello, Sindaco di Vittoria e Presidente GAL Valli del Golfo -. Questo risultato è il frutto di un lavoro sinergico verso il bene comune, del territorio e della comunità. Esprimo i miei ringraziamenti al CDA e all’Ufficio di Piano del GAL Valli del Golfo per il significativo apporto svolto in questo processo”.

“L’operazione progettata dai tecnici del Comune di Vittoria, finanziata con un importo di 146.666,67 €, sosterrà l’investimento in infrastrutture e iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani e delle persone con limitazioni nell’autonomia – dichiara Francesca Corbino, assessore alle Politiche sociali del Comune di Vittoria-. Gli investimenti saranno finalizzati ad aumentare la disponibilità di strutture/posti per persone anziane e per persone con limitazioni nell’autonomia ed a migliorare la qualità dei servizi, prendendo in considerazione anche iniziative innovative. Un punto di forza del nostro territorio che continua a mostrare attenzione per tutta la comunità, senza dimenticare le fasce più deboli”.