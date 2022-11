Dimissioni del Cda della Juventus, Gianluca Ferrero sarà presidente

L'intero cda della Juventus si è dimesso ieri sera. La decisione presa all'unanimità deriva dal coinvolgimento nell'indagine Prisma per falso in bilancio e dalle contestazioni della Consob. Andrea Agnelli lascia la presidenza dopo 12 anni. E' Gianluca Ferrero (nella foto Ansa), commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società, l'uomo che Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la Juventus, indicherà come presidente della società bianconera. Ferrero - spiega Exor - possiede una solida esperienza e le competenze tecniche necessarie, oltre a una genuina passione per il club bianconero, che lo rendono la persona più adeguata a ricoprire l'incarico. Exor comunicherà la lista completa dei candidati per il rinnovo del cda entro i termini di legge., cioè 25 giorni prima dell'assemblea del 18 gennaio.

Juventus in forte calo a Piazza Affari dopo le dimissioni in blocco del cda. Il titolo, che è stato anche sospeso per eccessiva volatilità, cede il 4,94% a 0,265 euro.