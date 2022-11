Noto, la Polizia Stradale festeggia i 75 anni dalla istituzione con 900 studenti

Il 26 novembre 1947 con Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato, è stato istituito il Corpo della Polizia Stradale; quest’anno ricorre, quindi, il 75° Anniversario della riorganizzazione dei servizi di Polizia Stradale.

La ricorrenza costituisce l’occasione per promuovere iniziative finalizzate a valorizzare la Polizia di Stato ed il ruolo centrale della Specialità per la tutela della sicurezza. In tale ambito la Polizia Stradale di Siracusa – con il contributo dell’amministrazione comunale di Noto e dell’Ufficio Scolastico Provinciale – ha promosso una serie di iniziative finalizzate a promuovere e diffondere la cultura della legalità e della guida sicura.

In particolare, il 30 novembre e il 1° dicembre nella piazza XVI Maggio di Noto, verrà allestito il “Parco Mobile della Sicurezza Stradale”, appositamente attrezzato dal personale ANAS di Catania, che consentirà agli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e Scuola Primaria, accompagnati dagli operatori di Polizia e dai rispettivi insegnanti, di acquisire le principali regole del Codice della Strada e di verificarne il grado di conoscenza. A seguire giorno 1 dicembre con inizio alle ore 11.00 - alla presenza del Prefetto Giusy Scaduto, del Questore Benedetto Sanna e del Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Sicilia

Orientale Nicola Spampinato, sarà rappresentato lo spettacolo teatrale “Icaro Junior” scritto e diretto da Matteo Vicino, riservato agli alunni della scuola primaria, al teatro comunale Tina Di Lorenzo di Noto; i piccoli studenti saranno accompagnati come in un musical dai poliziotti Osvaldo e Marta, in un ideale percorso casa-scuola nella jungla dei tanti pericoli del traffico. Gli eventi in programma vedranno la partecipazione di oltre 900 alunni degli Istituti comprensivi di Noto.