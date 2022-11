Galà dello Sport a Trecastagni: tra i premiati anche Davide Mazzanti, Giovanni Valentini e Italo Cucci

A poco meno di due settimane dalla serata di gala, a Trecastagni, per vedere assegnate le Castagne d’Argento 2022 agli atleti, tecnici, dirigenti, giornalisti e personalità del mondo dello sport che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno sportivo o i cui risultati ottenuti sono entrati nelle pagine degli annali di storia, il Comitato organizzatore e la Giuria presieduta dal Generale Vincenzo Parrinello e composta da personalità dello sport come Fabio Pagliara ed Enzo Falzone, svelano i nomi di altri protagonisti che saranno premiati al Galà dello Sport.

Ai già annunciati Antonio Rossi, Romano Battisti, Davide Cassani e, per le squadre, il Cus Catania Volley che saranno presenti lunedì 12 dicembre al Galà dello Sport organizzato dalla Sicilpool di Pippo Leone, si aggiungono Davide Mazzanti, Giovanni Valentini e Italo Cucci (nella foto).

Assegnata la Castagna d’Argento a Davide Mazzanti, Commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di volley che ha vinto il Campionato europeo nel 2021 e quest’anno la Volleyball Nations League.

A Giovanni Valentini direttore dell’Area business FIGC a capo anche della Gestione grandi eventi di Casa Azzurri che con la sua esperienza e il suo know how, sta contribuendo al costante sviluppo dell’immagine della Federcalcio.

A ricevere l’ambito e prestigioso riconoscimento anche Italo Cucci, direttore editoriale dell’agenzia di stampa nazionale Italpress, cronista dal guizzo intelligente che, sempre al passo con i tempi, dal 2021 ha lanciato anche la rubrica video “La barba al palo”, pillole settimanali per fare del calcio, un discorso in continuo movimento.