Augusta, barche e gommoni acquistati in contante: indagini della Finanza

Natanti da diporto di varia tipologia, acquistati da privati o da operatori commerciali con pagamento in contante, in violazione del limite imposto della normativa: in alcuni casi, gommoni o barche in vetroresina sono stati comprati per cifre nell'ordine di 17 mila euro.Nell'ambito dei controlli della Guardia di finanza di Siracusa delle merci e dei passeggeri presso le aree portuali della provincia, i militari di Augusta con il personale dell'Agenzia accise dogane e monopoli, hanno rilevato diverse violazioni. Inoltre, sulla tratta Augusta-Malta (cessata nel settembre scorso), la Gdf ha controllato oltre 5.600 passeggeri e 1.800mezzi di trasporto e ha accertato che 7 italiani e 3 maltesi avevano trasferito illecitamente denaro contante per oltre 52mila euro. Per loro la sanzione va 3 mila a 50 mila euro.