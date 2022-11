Incidente stradale in centro a Palermo, in piazza Ottavio Ziino. Una Fiat Panda, per cause incorso di accertamento, è finita contro il tram che stava transitando in quel momento. Sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia municipale, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Amat per ripristinare la circolazione del tram. Al momento il traffico nella zona è bloccato.