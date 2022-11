Ragusa Ibla, al Teatro Donnafugata in scena "I Mezzalira" con "Panni sporchi fritti in casa"

La stagione di prosa del teatro Donnafugata di Ragusa Ibla dà il benvenuto a dicembre con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. La coppia sarà sulla scena venerdì 2 e sabato 3 dicembre alle ore 20.30 con un nuovo progetto dal curioso titolo: “I Mezzalira – panni sporchi fritti in casa”. Accanto a loro Adriano Evangelisti che, dopo averli diretti in Letizia va alla guerra, questa volta li affiancherà sul palcoscenico dando corpo e voce al protagonista - narratore della storia. Il titolo, “I Mezzalira – panni sporchi fritti in casa”, nasce dall'unione tra il celebre detto popolare “i panni sporchi si lavano in casa” e il concetto della “frittura” come simbolico spartiacque del binomio più antico della storia: quello tra servo e padrone, tra chi produce l’olio e chi lo possiede. “I Mezzalira - panni sporchi fritti in casa”, scritto da Agnese Fallongo, con la regia di Raffaele Latagliata, con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, e con Adriano Evangelisti, è una produzione “Teatro de Gli Incamminati” in collaborazione con “ARS Creazione e Spettacolo”.

(Foto: Tommaso La Pera)