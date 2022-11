Aeroporto di Catania, lavori di riqualificazione della via di rullaggio

La SAC comunica che proseguono secondo programma i lavori di riqualificazione della via di rullaggio dell'aeroporto di Catania. La fase dei lavori in atto è l'ultima di un ampio ed intenso programma di manutenzione delle pavimentazioni di volo, avviato nel 2019 e pianificato in modo da garantire il minor livello d'interferenza col traffico aereo accolto. Tali iniziative assicurano il costante miglioramento delle infrastrutture aeroportuali e dei relativi standard di sicurezza e di servizio a cui un sistema aeroportuale è chiamato ad ottemperare. La SAC si scusa per gli eventuali disagi che le lavorazioni potranno causare al programma dei voli previsti sino al 16 dicembre 2022, data di conclusione prevista dei lavori e del conseguente ripristino delle condizioni ordinarie di movimentazione a terra degli aeromobili.